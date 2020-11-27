Прямой эфир: PROFIT Healthcare Day 2020

Онлайн-конференции для владельцев, руководителей и ИТ-директоров медицинских учреждений Казахстана.

Сегодня проходит онлайн-конференция PROFIT Healthcare Day 2020, где обсуждаются вопросы цифровизации здравоохранения в Казахстане и влияния Covid-19 на работу медучреждений. На онлайн-площадке встретятся владельцы, руководители и ИТ-директора медицинских учреждений, а также все те, кому небезразлично развитие современной медицины в ключе инноваций.

Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях. Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

10:00 — Открытие, приветственное слово

10:10 — Доклад — Перспективные проекты по цифровизации здравоохранения. Аскар Аргинбаев, директор департамента информатизации здравоохранения, Республиканский центр электронного здравоохранения.

10:20 — Дискуссия по ключевым вопросам: Место коронавируса в цифровизации медучреждений; Цифровое противостояние большой нагрузке; Телемедицина: новый взгляд; Удаленная безопасность?

11:20 — Доклад — Решения Epson для медицины. Абылай Ерубаев, менеджер по работе с корпоративными партнерами, Epson.

11:40 — Интерактивный опрос и розыгрыш фитнес-браслета Huawei Band 3e.

11:50 — Доклад — Электронное здравоохранение в Казахстане 2020. Гульнара Искакова, директор Алматинского городского филиала, Республиканский центр электронного здравоохранения.

12:10 — Доклад — Covid-19: 19 мыслей о первичной помощи, цифровой трансформации и о будущем. Продолжение следует. Лейла Ишбаева, председатель наблюдательного совета, Сеть первичной медицинской помощи ТОО «Салауатты Астана».

12:30 — Доклад — Комплексная автоматизация и цифровизация: опыт НАО КазНМУ имени С. Асфендиярова. Бакытгул Каленова (руководитель Департамента цифровизации), Тимур Акишев (руководитель управления программного обеспечения), НАО «КазНМУ» имени С. Асфендиярова.

12:50 — Интерактивный опрос и розыгрыш смарт-часов Huawei Watch GT 2e.

13:00 — Доклад — Системные проблемы электронного здравоохранения. Как их решить и избежать в будущем. Взгляд со стороны рынка. Виталий Ермоленко, руководитель проекта МедЭлемент.

13:20 — Доклад — Цифровизация здравоохранения в городе Алматы. Итоги 2020 года. Баян Конирбаев, руководитель Управления цифровизации города Алматы.

13:40 — Интерактивный опрос и розыгрыш смартфона Huawei Y8p.

Организация прямой трансляции — Profit Live.