Мобильное приложение для свободного перемещения граждан в условиях Covid-19 появится в ЕАЭС

Тем не менее, запреты для въезда в ту или иную страну могут быть установлены вне зависимости от наличия у путешественника отрицательного теста на КВИ.

Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова на брифинге в СЦК прокомментировала инициативу ЕАЭС и ЕАБР по внедрению мобильного приложения, обеспечивающего безопасные международные путешествия в условиях Covid-19. По ее словам, в октябре главам правительств государств-членов ЕАЭС была презентована программа, разработанная ЕАБР. Информационный ресурс, который предоставляет данные об аккредитованных лабораториях и путешественниках, сдавших в этих лабораториях тесты с целью поездок в другую страну, передает Kazpravda.kz.

«На сегодня разрабатываются вопросы финансирования. Было дано поручение разобраться и дать предложения по практическому применению данной системы», — сказала Кушукова.

В то же время вице-министр отметила, что сегодня эпидемиологическая ситуация заставляет каждое государство реагировать оперативнее, чем та информация, которая будет находиться в этой системе.

«Каждое государство, исходя из собственной эпидситуации и показателей, которые учитывают при введении ограничений на перемещение физлиц, может устанавливать запреты вне зависимости от того, что у гражданина какой-то страны будет отрицательный тест на КВИ», — пояснила спикер.

По ее словам, такая программа необходима в период снижения обострений заболевания.

«В Минздраве сейчас уже разрабатывается аналогичное мобильное приложение. Называется „Зерттеу“. Оно также будет содержать информацию об аккредитованных лабораториях, и загружать данные о тестах посредством QR-кода. Наши граждане смогут путешествовать и предъявлять информацию для тех стран, где это будет применяться», — резюмировала Кушукова.

Напомним — 27 ноября в Казахстане пройдет масштабная онлайн-конференция PROFIT Healthcare Day, в ходе которой будут обсуждаться вопросы электронного здравоохранения в Казахстане, а также роль коронавируса в цифровизации медучреждений.