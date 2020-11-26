«Правительство для граждан» начало оказывать госуслугу на Blockchain

Технология позволила максимально упростить процесс регистрации договора залога.

Госкорпорация «Правительство для граждан» внедрила технологию Blockchain в процессы оказания государственных услуг. Пока речь идет только о регистрации договора залога недвижимости для физических лиц. Однако, вполне возможно, что данный опыт можно будет использовать и для других государственных услуг.

По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, применение технологии Blockchain позволило максимально упростить процесс регистрации договора залога.

«Раньше гражданам для регистрации договора залога необходимо было ходить по нескольким инстанциям. В частности, приходилось обращаться в ЦОН или на портал eGov для получения справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимость, а затем предоставлять ее в банк. Теперь проверка данных о наличии прав у услугополучателя на недвижимое имущество и о наличии на нем обременений происходит в автоматическом режиме при формировании заявки сотрудником банка. Теперь бегают данные, а не люди», — рассказала Балташева.

Она также добавила, что за счет применения технологии Blockchain удалось сократить срок оказания услуги с трех рабочих дней до одного, а также существенно оптимизировать пакет документов, необходимых для предоставления в банк.

Теперь услугополучатель, ознакомившись с договором залога в информационной системе банка, подписывает его своей ЭЦП, а готовый результат в виде уведомления о государственной регистрации обременения прав на недвижимое имущество поступает в личный кабинет услугополучателя на портале электронного правительства.

В процессе выбора именно технологии Blockchain были учтены такие преимущества данного способа как прозрачность действий пользователей сети, децентрализация, а также надежная система защиты.

К слову, пока в Казахстане подобный процесс оказания госуслуги по регистрации договора залога как пилотный проект реализован только с одним из коммерческих банков. «Правительство для граждан» ведет переговоры с другими банками второго уровня по реализации этого вида услуги на их платформах.

«Применение технологии Blockchain служит гарантией реализации безопасных двусторонних сделок без привлечения третьей стороны и упрощает выдачу банками кредитов под залог недвижимости в части онлайн-оформления кредитов, снижения издержек и сокращения сроков их выдачи», — отметили в ведомстве.

Важно добавить, что на Blockchain и ее использование в банковском секторе возлагаются большие надежды. Согласно исследованию Allied Market Research «Blockchain in BFSI Market Statistics 2019», рынок блокчейн-решений для банковских и финансовых организаций в 2018 году был оценен в 277 млн долларов США. По прогнозам, рынок будет расти высокими темпами и достигнет 22,46 млрд долларов США к 2026 году, увеличиваясь в среднем на 74% в год. При этом основными очагами «блокчейн-революции» в крупнейших финансовых институтах мира к 2020 году стали США, Китай, Япония, Франция и Канада.

В исследовании Mindsmith, посвященном блокчейн-революции в банках и финансовых институтах (2020), указывается, что на первый план выходит сценарий информационной безопасности, вытесняя вопросы процессинга транзакций. Так, сценарии применения блокчейна, связанные с информационной безопасностью, в последние время получили наибольшее распространение.

«По всей видимости, направления, связанные с безопасностью данных, банки рассматривают как критически важные. Мы можем высказать предположение, что вслед за наращиванием внутренней блокчейн-экспертизы в части информационной безопасности банковские организации могут ставить перед собой цель при помощи технологии блокчейн перевести задачи обеспечения соответствия процедурам ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) и собственной информационной безопасности полностью во внутренний контур», — говорят авторы исследования.