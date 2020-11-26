Финтех Хаб МФЦА организует Corporate Innovation Bootcamp

На первом Bootcamp по корпоративным инновациям в Центральной Азии обсудят Fintech, Telecom, Insurtech и RetailTech.

Финтех Хаб МФЦА проведет первый Bootcamp по корпоративным инновациям в Центральной Азии. Открытая программа для корпораций, представителей государственного и частного секторов с возможностью узнать, как с помощью инноваций трансформировать свой бизнес и быть успешными, а также познакомиться с реальными кейсами по внедрению инноваций в Fintech, Telecom, Insurtech и RetailTech.

Спикерами на конференции выступят основатель Disruptive.vc Дмитрий Масленников, генеральный директор Masterсard в Центральной Азии Рафал Трэпка, основатель Factorica Innovation Владислав Шипилов, независимый эксперт и консультант Кемель Айтжанов и руководитель Plug and Play Fintech для континентальной Европы Фернандо Зорниг. Во второй день пройдут закрытые сессии с экспертами из отрасли Fintech, Telecom, Insurtech, RetailTech, они расскажут о реальных кейсах успешного внедрения инноваций в компаниях.

«В первый день Bootcamp будут обсуждаться изменения мышления корпораций и развитие внутреннего предпринимательства, использование инструментов корпоративных инноваций, эксперименты в корпорациях, принципы и влияние Lean Innovation and Lean Startup на цифровую трансформацию компаний, работа по модели „Открытых инноваций“», — рассказал Алим Хамитов, руководитель департамента корпоративных инноваций Финтех Хаб МФЦА.

Мероприятие будет особенно интересно руководителям и менеджерам по инновациям и цифровой трансформации CEO/CTO/CIO/CDO, IT-стартапам и технологическим предпринимателям. Corporate Innovation Bootcamp пройдет 9–10 декабря в режиме онлайн. Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.