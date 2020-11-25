27 ноября в Казахстане состоится онлайн-конференция для владельцев, руководителей и ИТ-директоров медицинских учреждений.

Сегодня как никогда более актуальна тема медицины, а также информационных технологий в отрасли. Перед угрозой второй и даже третьей волн пандемии коронавируса, которые прочит ВОЗ, важно понять, как IT может помочь преодолеть грядущие проблемы. В то же время, нельзя забывать и о текущей работе по цифровизации сектора. Все это мы и обсудим уже в эту пятницу, на масштабной конференции PROFIT Healthcare Day.

На онлайн-площадке, организованной PROFIT Live, встретятся владельцы, руководители и ИТ-директора медицинских учреждений, а также все те, кому небезразлично развитие современной медицины в ключе инноваций.

Еще с 2019 года анонсируется полный переход страны к электронному формату оказания медицинских услуг. Готова ли к этому отечественная медицина, и какие поправки в процесс внес коронавирус? Об этом поговорят спикеры PROFIT Healthcare Day в ходе экспертных дискуссий: Гульнара Искакова, директор Алматинского городского филиала, Республиканский центр электронного здравоохранения; Баян Конирбаев, руководитель Управления цифровизации города Алматы; Наталья Киль, генеральный директор Центра информационных технологий «Даму»; Лейла Ишбаева, председатель Наблюдательного совета, Сеть первичной медицинской помощи ТОО «Салауатты Астана»; Бакытгул Каленова, руководитель Департамента цифровизации КазНМУ; Тимур Акишев, руководитель управления программного обеспечения, НАО «КазНМУ» имени С. Асфендиярова; Абылай Ерубаев, менеджер по работе с корпоративными партнерами Epson.

Они поднимут такие темы, как электронное здравоохранение в Казахстане 2020, место коронавируса в цифровизации медучреждений, новый взгляд на телемедицину, кибербезопасность и сохранность медицинских данных.

Пандемия заставила весь мир в срочном порядке переходить на цифровые технологии. Медицине же пришлось выдержать двойной удар — в попытках борьбы с вирусом отрасль также оказалась перед необходимостью немедленной цифровой трансформации. Обсудим, насколько это удалось Казахстану.

Конференция PROFIT Healthcare Day пройдет 27 ноября. Среди участников, зарегистрировавшихся на мероприятие и присутствующих онлайн будет проведен розыгрыш призов — фитнес-браслета Huawei Band 3e, смарт-часов Huawei Watch GT 2e и смартфона Huawei Y8P.