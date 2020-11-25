Три лучших студенческих стартапа получили гранты от Beeline

Среди победителей — приложение для покупки продуктов со скидками, куртка на солнечных батареях и QR-контроль студентов.

Beeline Казахстан озвучил результаты конкурса студенческих диджитал-проектов «Живи на яркой стороне!». Победители были названы на церемонии закрытия Национального Кубка Enactus и уже получили свои денежные призы.

Всего на участие в конкурсе поступило 58 проектов, 12 из которых были допущены к защите. Каждый проект на промежуточных этапах оценки получил обратную связь от экспертов Beeline с целью доработки и улучшения. В результате победителями стали следующие команды:

— III место и 300 000 тенге получила команда Enactus Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова за проект the Short list — мобильное приложение, позволяющее с помощью QR-кода фиксировать посещаемость занятий студентами.

— II место и 500 000 тенге получили студенты Казахстанско-Британского технического университета — за инновационную куртку Sunorak, с вшитыми солнечными батареями, которые собирают энергию и позволяют заряжать мобильный телефон в кармане, и модулями подогрева, обеспечивающими комфортную температуру в холодные дни.

— I место и 1 000 000 тенге получил проект Good Food университета КИМЭП — мобильное приложение, позволяющее магазинам делать быстрые продажи продуктов с истекающим сроком годности, а населению — приобрести продукты по выгодной цене.

Напомним, что Beeline Казахстан проводит такой конкурс уже третий год. В их рамках девять студенческих диджитал-проектов получили от компании гранты на развитие.

«Современный мир немыслим без digital-инструментов. Особенно это стало очевидным в этом году — с началом пандемии. Beeline Казахстан, как лидер рынка и социально-ответственная компания не только сам создает для своих клиентов инновационные продукты, но и активно поддерживает молодежь, стремящуюся реализовать свои идеи и таланты. Конкурсу три года, радует рост уровня поступивших заявок. Поздравляю победителей и желаю им и всем участникам нашего соревнования успешного развития проектов и их достойной реализации», — прокомментировал результаты Евгений Настрадин, Главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

«Enactus формирует поколение предпринимателей, использующих инновации и со студенческой скамьи помогает молодежи строить свой бизнес. Благодаря тесному сотрудничеству с бизнес-партнерами, нам удалось сформировать качественную систему обучения предпринимательству, лидерству и самостоятельности. Самой актуальной сегодня является тема IT и мы очень благодарны Beeline Казахстан за то, что компания поддерживает развитие этого направления среди молодежи и вдохновляет ее на создание технологичных стартапов», — отметила Альбина Ержанова, президент Enactus Казахстан.

Напомним, что Enactus — крупнейшая международная некоммерческая организация, которая объединяет студентов, лидеров бизнеса и университеты. Команды Enactus разрабатывают и реализуют собственные проекты, направленные на повышение уровня и качества жизни людей. Успешными проектами Enactus признаются только те, которые приносят реальные и измеренные результаты. При этом студенты получают серьезный практический опыт в реализации собственных проектов. Команды сами выбирают масштабы и количество проектов, их направления и сроки реализации. Проекты Enactus могут быть как коммерческими, так и социальными. Работу каждой команды координируют кураторы-преподаватели и консультируют бизнес-советники. Лучшие проекты выявляются через систему регулярных конкурсов: региональных, национальных и международных. Ежегодно победители национальных чемпионатов Enactus встречаются на Мировом Кубке Enactus World Cup. В Казахстане программа Enactus стартовала в 1995 году.