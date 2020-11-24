Умные счетчики электроэнергии разработали в Нур-Султане

Систему, позволяющую отслеживать расход энергопотребления, представили ученые Назарбаев Университета.

«Умные» счетчики электроэнергии разработали ученые Назарбаев Университета. Группа исследователей под руководством профессора Мехди Багери придумала систему, позволяющую отслеживать расход энергопотребления. По словам ученого, это изобретение может использоваться как в квартирах или жилых комплексах, так и в крупных производствах и торговых центрах. В основе системы — технология интернета вещей. Счетчики в онлайн-режиме собирают данные и передают их потребителю. Такой мониторинг позволяет не только понять, сколько на самом деле тратится электроэнергии, но и дает возможность сэкономить на счетах за электричество, передает Kazakh-tv.

«Этот счетчик может давать советы потребителям. Например, о том, что они вышли за рамки предустановленных лимитов энергопотребления. Таким образом пользователи смогут регулировать свое потребление электроэнергии. Или, к примеру, можно запрограммировать систему на определенный лимит по ежемесячным счетам за электроэнергию. И как только вы превышаете этот лимит, система посылает оповещение», — рассказал Мехди Багери, профессор школы инженерии и цифровых наук Назарбаев университета.

Прототип «умного» счетчика, собранный в лаборатории профессора Багери, уже готов и работает. Однако для массового производства необходимы инвестиции. По словам профессора, в такую разработку могли бы вложиться частные энергетические компании, венчурные инвесторы, либо государство.