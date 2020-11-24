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Умные счетчики электроэнергии разработали в Нур-Султане

Систему, позволяющую отслеживать расход энергопотребления, представили ученые Назарбаев Университета.

24 ноября 2020 16:41, Profit.kz
Рубрики: Общество

«Умные» счетчики электроэнергии разработали ученые Назарбаев Университета. Группа исследователей под руководством профессора Мехди Багери придумала систему, позволяющую отслеживать расход энергопотребления. По словам ученого, это изобретение может использоваться как в квартирах или жилых комплексах, так и в крупных производствах и торговых центрах. В основе системы — технология интернета вещей. Счетчики в онлайн-режиме собирают данные и передают их потребителю. Такой мониторинг позволяет не только понять, сколько на самом деле тратится электроэнергии, но и дает возможность сэкономить на счетах за электричество, передает Kazakh-tv.

«Этот счетчик может давать советы потребителям. Например, о том, что они вышли за рамки предустановленных лимитов энергопотребления. Таким образом пользователи смогут регулировать свое потребление электроэнергии. Или, к примеру, можно запрограммировать систему на определенный лимит по ежемесячным счетам за электроэнергию. И как только вы превышаете этот лимит, система посылает оповещение», — рассказал Мехди Багери, профессор школы инженерии и цифровых наук Назарбаев университета.

Прототип «умного» счетчика, собранный в лаборатории профессора Багери, уже готов и работает. Однако для массового производства необходимы инвестиции. По словам профессора, в такую разработку могли бы вложиться частные энергетические компании, венчурные инвесторы, либо государство.

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