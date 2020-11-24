Дроны поступят на службу экологам в Мангистауской области

Они будут проверять производственные объекты области и смогут определять 12 видов источников загрязнения.

В Мангистауской области покупают дроны, которые могут определять источники загрязнения на территории производственных объектов. Об этом рассказал директор регионального департамента экологии Руслан Токенов. Они позволят в онлайн-режиме определять 12 видов источников загрязнения. Их можно запускать в радиусе 7 км, в высоту — на 3,5 км, передает «Курсив».

«В предстоящем году планируем их внедрить в эксплуатацию. В основном дроны будут применяться на территории промышленных предприятий, заводов, месторождений. Дроны не будут применяться на особо охраняемых природных территориях. Поэтому ожидаем положительной оценки общества», — сообщил Руслан Токенов.

Также он напомнил, что в 2020 году в области за ущерб, нанесенный окружающей среде, предприятия были оштрафованы на 2,8 млрд тенге, из которых 90% уже взысканы.