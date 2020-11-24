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Лицам с ограниченными возможностями помогают получать госуслуги онлайн

Департамент Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области проводит обучение навыкам получения электронных государственных услуг через портал eGov.

24 ноября 2020 07:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Департамент Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области в целях повышения цифровой грамотности населения, в том числе — лиц с ограниченными возможностями, на регулярной основе проводит обучение навыкам получения электронных государственных услуг через портал eGov.

Так, главный специалист управления государственных услуг Канат Айтымов провел индивидуальную разъяснительную работу для гражданки, которая по состоянию здоровья имела трудности с посещением Центров обслуживания населения. В ходе встречи специалистом оказана помощь по получению электронно-цифровой подписи и регистрации в базе мобильных граждан в удаленном режиме.

Лицам с ограниченными возможностями помогают получать госуслуги онлайн

По словам специалиста, получение государственных услуг в электронном виде позволит значительно сэкономить время, не требуя при этом посещения различных инстанций. Также Канат Айтымов добавил, что в случае истечения срока действия ЭЦП на номера мобильных телефонов, зарегистрированных в базе мобильных граждан, приходят SMS-уведомления. Чтобы получить новую ЭЦП, граждане могут воспользоваться сервисом перезапуска ЭЦП на интернет ресурсе Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (pki.gov.kz) либо через портал электронного правительства, с помощью функции «Получить ЭЦП удаленно».

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