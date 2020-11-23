В Нур-Отане обсудили затраты на цифровизацию

Комиссия при партии рассмотрела эффективность расходования бюджетных средств госорганами.

Качество оказания государственных услуг обсудили на площадке одноименной комиссии при партии «Nur Otan». Нуротановцы отмечают, что по линии госкорпорации «Правительство для граждан» портал eGov функционирует более чем удовлетворительно, однако зачастую сбои электронного правительства происходят по вине государственных органов.

По словам председателя комиссии, депутата мажилиса Майры Айсиной, за этот год зафиксированы нарушения в работе информационных систем различных госорганов, что привело к невозможности получения тех или иных услуг. И в данном случае ответственность лежит не на госкорпорации, считают члены комиссии. Участники заседания акцентировали внимание на том, кому именно госорганы поручают создание IT-систем. К примеру, согласно закону «Об информатизации», информационная архитектура должна быть у всех министерств одинаковая, а единым разработчиком должно выступать АО «Национальные информационные технологии».

«Почему заказываете на стороне, значит — есть вероятность коррупционной составляющей? Заказывать нужно у АО „НИТ“, пусть дадут цифры, сколько для информационной системы потолок, а то, кто сколько хочет, столько и просит. К примеру, акиматы если взять, кому-то 100 млн., а кому-то 1 млрд. тенге», — сказала Майра Айсина.

Аналогичная ситуация и со средствами на обеспечение функционирования информационных систем по центральным госорганам. Бюджетных денег выделяется более чем достаточно, но количество сбоев не уменьшается.

Однако не только проблемные вопросы обсуждали на заседании партийной комиссии. Так, вице-министр цифрового развития Аблайхан Оспанов отметил, что за 10 месяцев года в ЦОНах было оказано 14,3 млн. госуслуг, а на платформе eGov — более 30 млн., что свидетельствует о постепенном росте цифровой грамотности населения. Кроме того, пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения послужили дополнительным стимулом для граждан к получению госуслуг онлайн.

«Здесь, правда, возникла другая проблема — это работа контакт-центра 1414. Из-за карантина многократно возросла нагрузка, была нехватка операторов. Число звонков в день увеличилось с 5 до 50 тысяч. Поэтому мы оперативно привлекли почти 2 тыс. сотрудников госкорпорации, чтобы они тоже обслуживали граждан», — сообщил Аблайхан Оспанов.

Подводя итоги заседания, члены партийной комиссии рекомендовали Агентству РК по противодействию коррупции и Агентству РК по делам государственной службы тщательно проверить, как различные ведомства расходуют деньги на создание и поддержание собственных информационных систем, чтобы впредь не допускать технических сбоев.