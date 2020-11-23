Минздрав не запускал Telegram-бот для сбора личных данных граждан

В МТСЗН РК сделали заявление относительно бота, предлагающего гражданам отправить ИИН и номер телефона для получения информации о возможных социальных выплатах.

В Министерстве труда и социальной защиты населения заявили, что Telegram-бот i42500enbekkz_Bot, предлагающий гражданам отправить свой ИИН и номер мобильного телефона для получения информации о возможных социальных выплатах, является фейком.

«Министерство труда не запускало подобные Telegram-боты, а сотрудники не запрашивают у граждан личную информацию. Просим граждан не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников», — заявили в ведомстве.