Министр ЕЭК рассказал о Цифровых транспортных коридорах ЕАЭС

Список приоритетных сервисов для экосистемы выходит на финальную стадию согласования.

Член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян сообщил об этом, выступая на пленарной дискуссии «Цифровые транспортные коридоры» ХIV Международного форума в рамках «Транспортной недели — 2020» в Москве. Организатором мероприятия выступило Министерство транспорта Российской Федерации.

«Мы сейчас находимся на начальном этапе реализации проекта „Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС“. Вместе со странами-членами активно формируем перечень приоритетных сервисов, после чего будут одобрены механизмы реализации проекта, а также согласованы необходимые нормативные правовые акты для дальнейшей реализации», — рассказал Гегам Варданян.

По оценкам экспертов, проводивших научно-исследовательскую работу по проекту, на пространстве Союза в будущем могут появиться более ста таких сервисов. Министр ЕЭК подчеркнул, что при реализации перечная приоритетных сервисов для экосистем ЦТК обеспечение цифрового суверенитета — важная составляющая национальной безопасности любого государства Евразийского экономического союза.

По его словам, в комиссии выработан механизм, который эффективно опробован на одном из цифровых проектов Союза. Речь идет о платформе, представляющей собой распределенную систему в странах. Это техническое решение оказалось удачным, и его можно применить на других аналогичных проектах «пятерки».

Цифровые транспортные коридоры — один из приоритетов реализации цифровой повестки ЕАЭС, что отражено в решении Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 года № 12. Экосистема цифровых транспортных коридоров — открытая, цифровая среда обмена логистической информацией, включающая большое количество цифровых платформ и информационных систем, владельцами и (или) операторами которых могут являться как бизнес, так и органы государственной власти. Экосистема интегрирует информацию о транспортных средствах, экипаже, грузах, разрешительных и сопроводительных документах на всех этапах перевозки, технологических операциях.

Реализация проекта поможет решить сразу несколько важных задач. В том числе — избавиться от бумажного сопровождения транспортно-логистических операций, полностью перейдя на электронный обмен данными; создать единые стандарты для транспортно-логистических сервисов; перейти на сквозную интегрированную систему надзора, основанную на анализе данных, снимающую с перевозчиков большую долю административной нагрузки.