Назначен новый вице-министр цифрового развития

Им стал Аскар Жамбакин.

Постановлением правительства РК Жамбакин Аскар Серикович назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Аскар Жамбакин родился в 1985 году в Алматы. В 2007 году окончил Алматинский институт энергетики и связи, в 2009 году — университет Манчестера. Трудовую деятельность начал в 2003 году техником связи первой категории узла связи в ЗАО «Эйр Казахстан». В 2010–2011 гг. работал начальником отдела по корпоративным системам (офицер по директ-маркетингу ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»). В 2011–2014 годах работал в АО «Банк развития Казахстана» начальником управления методологии и бизнес-процессов, директором департаментов бизнес-процессов и корпоративного развития. В 2014–2016 гг. был заместителем директора департамента управления и развития платежных систем Национального банка РК. В 2016–2017 гг. занимал должности заместителя директора, директора департамента в АО «Казкоммерцбанк». В 2017–2018 гг. — менеджер программ проектного офиса, советник председателя правления холдинга «Зерде». С мая 2018 г. занимал руководящие позиции в коммерческих организациях, являлся внештатным советником заместителя премьер-министра РК.