Онлайн-консультации детских врачей стали доступны в Казахстане

Запущена благотворительная акция «Детский доктор Дамумед».

По всему Казахстану стали доступны онлайн-консультации детских врачей. Для этого родителям достаточно взять в руки мобильный телефон или включить компьютер. Такую акцию запустили в мобильном приложении Damumed, передает Nur.kz.

Благотворительная акция «Детский доктор Дамумед», начавшаяся в ноябре, актуальна в период пандемии, когда посещать поликлинику может быть рискованно, особенно, для детей. Расходы на консультации детей с хроническими заболеваниями берет на себя ТОО «Damumed». Записать ребенка на прием к выбранному врачу можно из любого населенного пункта Казахстана. Для записи на прием нужно войти в приложение, ознакомиться со списком врачей, на главной странице выбирать своего ребенка, нажать на кнопку «Записаться на прием» и выбрать пункт «Детский доктор Дамумед». После этого останется лишь выбрать нужного специалиста и свободное время для записи онлайн.

В рамках акции доступна запись более чем к 30 детским врачам страны по 10 самым востребованным специальностям. Приемы будут проводить врачи ведущих клиник, специалисты высшей категории.