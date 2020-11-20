Телеком на коне: количество действующих компаний выросло за год на 15%

Численность работников в секторе увеличилась на 3%, а заработная плата — сразу на 11%.

В сегменте информации и связи количество зарегистрированных юрлиц на начало ноября 2020 года составило чуть менее 12,5 тыс., на 7,9% больше по сравнению с прошлым годом. Больше половины из них зарегистрировано в мегаполисах — Алматы (5,4 тыс., +7,1% за год) и Нур-Султане (3,2 тыс., +12% за год). В остальных регионах количество компаний в сфере информации и связи варьировалось от 115 (СКО) до 578 (Карагандинская область). Такие данные приводят аналитики Finprom на основе информации от Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Почти 72% от зарегистрированных компаний в секторе — действующие, их количество за год выросло на 14,8% и на конец октября 2020 года достигло почти 9 тыс. юрлиц. Более половины из них — активные компании — 4,8 тыс., что на 6,6% больше по сравнению с октябрем 2019 года. При этом их доля от действующих юрлиц сократилась с 57,3% до 53,2%. Количество новых компаний в сфере информации и связи за год выросло на 17,9%, до 1,7 тыс. В то же время резко увеличилось и число временно не активных — сразу на 31,7%, до 2,5 тыс. компаний.

Списочная численность работников в сфере информации и связи в третьем квартале 2020 года составила 65,6 тыс. человек — на 2,5% больше по сравнению с прошлым годом. Среднемесячная номинальная заработная плата в секторе выросла за год на 10,9%, до 276,1 тыс. тг (средняя зарплата в целом по стране — лишь 204,3 тыс. тг). С учетом инфляции покупательная способность зарплат в сегменте увеличилась на 3,6%.