Камеры Сергек будут выявлять номера нарушителей

Система начнет обнаруживать владельцев транспортных средств, лишенных водительских удостоверений.

Госномера транспортных средств, владельцы которых лишены водительских удостоверений, теперь будут определяться системой Сергек. Об этом рассказала Малика Бектурова, заместитель акима Нур-Султана.

Отныне, если камеры обнаружат такой автомобиль, то информация о его движении поступит сотрудникам полиции. Возможности системы позволяют определить «опасный автомобиль» в потоке на расстоянии 3–6 км от ближайшего поста сотрудников полиции.

«Далее маршрут такого водителя реально рассчитать вплоть до секунд», — сообщила Малика Бектурова.

Отмечается, что более чем за две недели сотрудники столичной полиции привлекли к ответственности 108 человек за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Девять из них ранее были лишены водительских удостоверений.