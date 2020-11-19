Услуги центров занятости теперь доступны казахстанцам в онлайн-режиме

Пилотный проект на электронной бирже труда запущен для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по поддержке занятости.

Министерство труда и социальной защиты населения РК с 17 ноября текущего года для жителей городов республиканского значения и областных центров в тестовом режиме запустило функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения. Теперь в личном кабинете на электронной бирже труда казахстанцы смогут встать на учет в качестве лица, ищущего работу, либо безработного, а также самостоятельно выбирать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством, передает Kazpravda.kz.

Для получения вышеуказанных услуг в онлайн-режиме необходимо пройти регистрацию на электронной бирже труда, воспользовавшись электронной цифровой подписью.

«Пилотный проект на электронной бирже труда запущен для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по поддержке занятости, в том числе — социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронно-цифровую подпись», — сообщил президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков.

При отсутствии интернета или компьютера услуги можно получать в ЦЗН, воспользовавшись зоной самообслуживания. Это позволит гражданам не ожидать очереди на прием к специалисту центра занятости и минимизировать физические контакты в условиях пандемии Covid-19.

«Услуга полностью автоматизирована. Это означает, что если в течение трех рабочих дней портал не подобрал человеку подходящую работу, то регистрацию в качестве безработного электронная биржа труда осуществляет автоматически. Таким образом, полностью исключается человеческий фактор», — добавил Даулет Аргандыков.

В личном кабинете казахстанцы смогут следить за этапами своей регистрации. После получения статуса безработного граждане могут в онлайн режиме отправить заявку на социальную выплату по потере работы и самостоятельно выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством — молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы.