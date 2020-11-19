Казахстанские ученики стали призерами всемирной олимпиады по LEGO робототехнике

Команды должны были преодолеть неблагоприятные и опасные климатические условия и создать робота, способного решить проблемы, связанные с изменением климата.

Команда школьников из Казахстана «kzSGM» стала призером всемирной олимпиады по LEGO робототехнике WRO 2020. В связи с эпидемиологической ситуацией организаторы провели соревнование в онлайн-формате. Олимпиада проводилась в городе Монреаль (Канада), участие в ней приняло около 450 команд из 50 стран, передает Елорда Инфо.

Нынешний сезон был посвящен теме «Климатический отряд» (Climate squad). Каждая команда-участница должна была преодолеть неблагоприятные и опасные климатические условия и создать робота, способного решить проблемы, связанные с изменением климата.

Учащиеся 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления г. Семей Мирас Муратканов и Нурбол Мактаев приняли участие в соревновании и заняли шестое место в категории «Surprise». Всего в этой категории соревновались 184 команды. Робототехники в категории от 16 до 19 лет боролись за призовые места, которых всего было восемь.

Для выполнения задания участникам давалось 24 часа. Казахстанская команда создала нового робота, четко разработав программу его действий, таких, как движение, ходьба, выполнение определенных задач.