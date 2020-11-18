В Кыргызстане введут электронные водительские права и техпаспорта

Апробацию проект пройдет в Бишкеке, он рассчитан на один год.

В рамках цифровизации госуслуг в Бишкеке планируется ввести электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы. Техническим разработчиком проекта является ГРС, а партнером в его реализации выступает Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения, передает Sputnik.

«Апробируют проект в Бишкеке, он рассчитан на один год. Применение пилотного программного решения по идентификации лиц, управляющих транспортными средствами, позволит в перспективе перейти на электронный вид водительских удостоверений и свидетельства о регистрации ТС посредством мобильного приложения», — говорится в сообщении.

Реализация проекта не повлечет выделения средств из республиканского бюджета, отметили в ГРС. В работе сотрудники ГУОБДД будут использовать закупленные ранее планшеты.