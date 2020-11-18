Казахстан заинтересован в обмене цифровыми продуктами с Кыргызстаном

Арман Абдрасилов, председатель правления «Зерде», выступил на Cyber Week 2020.

Казахстан заинтересован в двустороннем обмене цифровых продуктов с Кыргызстаном. Об этом заявил председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» Арман Абдрасилов во время своего выступления на онлайн-конференции «Защита персональных данных» (Cyber Week 2020). Онлайн-конференция была организована ОФ «Гражданская инициатива интернет политики» в рамках Недели кибербезопасности в Кыргызстане, которая проходила со 2 по 6 ноября.

«Нами начата работа по обмену цифровыми решениями с кыргызской стороной. Как оказалось, есть много интересных продуктов, созданных в рамках системы „Тундук“. Мы планируем передать взамен собственные разработки, которых нет в Кыргызстане», — сообщил Арман Абдрасилов.

Он добавил, что существует международная практика создания единого электронного пространства странами. Например, Эстония и другие страны уже создают региональные GovTech проекты.

«В далекой перспективе все страны объединятся в единый электронный мир. Мы, видя этот тренд, начали работу по цифровой интеграции с Кыргызстаном», — отметил спикер.

В сентября этого года состоялась официальная встреча Государственного комитета информационных технологий и связи КР с АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“», на которой были представлены проекты Государственного предприятия «Центр электронного взаимодействия „Түндүк“» в области предоставления госуслуг.