Подписано соглашение в области цифрового развития стран СНГ

Сотрудничество будет осуществляться по нескольким направлениям, включая развитие цифровой экосистемы и информационную безопасность.

6 ноября 2020 года в формате видеоконференции состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. В ходе заседания был утвержден план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, который охватывает период с 2021 по 2025 год и содержит 29 разделов. Кроме того, утверждены план мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств-участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении и план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Подписан также целый ряд предварительно согласованных документов по различным направлениям деятельности. Среди них — соглашение, регламентирующие взаимодействие и в области цифрового развития общества. Отмечается, что соглашение не повлечет дополнительных затрат из бюджетов подписавших его государств, не затрагивает прав субъектов предпринимательства, не несет негативных последствий, не противоречит законодательству РК и не подлежит ратификации.

Сотрудничество будет осуществляться по нескольким направлениям, в том числе по направлению развития цифровой экосистемы и информационной безопасности, по развитию ИКТ, кадровому развитию и обмену опытом в части нормативно-правового регулирования. После вступления в силу Соглашения предполагается формирование перечня компетентных органов, появление координатора взаимодействия в лице РСС, определение порядка информационного взаимодействия, характер информации, передаваемой при осуществлении взаимодействия в данной сфере.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ будет проходить в Минске 28 мая 2021 года.