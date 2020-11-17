Новый онлайн-сервис для учителей появился в Казахстане

Проект «Я — учитель» призван объединить преподавателей казахского языка для обмена опытом.

Он был запущен на базе ресурса Soyle.kz. Придумал и реализовал этот проект Фонд развития государственного языка при поддержке Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust и Фонда Нурсултана Назарбаева.

С помощью сервиса «Я — учитель» любой желающий из числа преподавателей казахского языка может вести свой блог или персональную страничку, где имеет возможность создавать и развивать собственную программу обучения, объяснять темы, давать и проверять домашние задания. Можно вести сразу несколько групп, как открытых так и закрытых. При этом создатели сервиса предусмотрели добавление файлов (аудио, фото, видео).

«Новый сервис успел набрать большое количество пользователей еще до презентации проекта, и это подтверждает его актуальность. За неделю до презентации успели создать свои группы и опробовать систему более 3 000 учителей, а сейчас проект насчитывает около 6 000 пользователей. В разгар пандемии это абсолютная находка для фрилансеров, и мы очень рады, что смогли помочь многим учителям найти дополнительный заработок в такое трудное время», — отметил директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев.

Сервис «Я — учитель» поможет создать индивидуальную программу обучения для тех, кто предпочитает самостоятельно изучать язык, подобрав удобный для себя формат. Найти его можно на образовательном портале Soyle.kz. Пройдя несложную регистрацию, пользователь может сразу приступать к работе. Если же в процессе возникают вопросы, то можно связаться с поддержкой сервиса.

Еще одна новинка в сфере изучения языков — это создание внутренней сети языкового обмена на Soyle.kz. Сервис поможет начинающим найти себе собеседника из числа носителей языка для обмена знаниями и помощи друг другу в изучении языков. Например, русскоязычный пользователь сможет общаться на разные темы с носителем казахского языка посредством переписки, общения в чате, в тематических группах. Взамен можно предоставить услуги обучения языку, которым пользователь владеет в достаточной степени. Такое общение поможет погрузиться в языковую среду.

«Проект „Soyle.kz“ не стоит на месте, он постоянно развивается. Мы стремимся создать максимально благоприятные условия для того, чтобы люди могли и хотели изучать казахский язык. Этот проект охватывает уже около 140 000 пользователей», — отметил Мирас Иргебаев, официальный представитель Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

Напомним, платформа Soyle.kz работает с 2014 года и предназначена для бесплатного изучения казахского языка.