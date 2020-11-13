Вузовские ЦОНы должны перейти в электронный формат

Алик Шпекбаев, председатель Агентства по противодействию коррупции, призвал казахстанские учебные заведения перейти на цифровые формы оказания услуг.

В части масштабирования лучших антикоррупционных практик в сфере высшего образования руководитель Проектного офиса Adal Bilim Талгат Нарикбаев предложил использовать существующие технологические возможности. По его словам, формат вузовских ЦОНов, который позволил минимизировать коррупционные факторы, связанные с оказанием академических услуг, успешно выполнил свою роль, но на сегодняшний день устарел и требует полного перехода в онлайн-формат. По словам Талгата Нарикбаева, такое решение по силам любому вузу страны, который стремится повысить качество и прозрачность своей деятельности. Студенту нет необходимости вступать в контакт с администрацией вуза для решения академических вопросов. Об этом он заявил на совещании по обсуждению проблем и перспектив антикоррупционного образования в Казахстане.

«В 2014 году КАЗГЮУ открыл первый в стране вузовский ЦОН для академических услуг. Тогда в одном помещении были объединены все службы (студенческий архив, офис-регистратора, бухгалтер, юрист) и организована электронная очередь. Посредством „одного окна“ студент получал, например, необходимую справку. Причинами его создания стали результаты отслеживания бизнес-процессов, когда мы запускали заявление от имени студента и замеряли все этапы и темп рассмотрения, видели все коррупционные риски контактов с администрацией, — рассказал руководитель Талгат Нарикбаев. — Сегодня КАЗГЮУ использует мобильное приложение, в котором есть абсолютно все возможности — от академических услуг и учебного процесса до прозрачного контроля финансового баланса. Также приложение позволяет обучающимся в режиме реального времени отслеживать процесс рассмотрения (трекинг) своих обращений».

Алик Шпекбаев, председатель Агентства по противодействию коррупции, положительно оценил этот опыт и призвал все остальные учебные заведения к его использованию: «Время все быстро меняет. Уже нет Центра обслуживания студентов в одном из лучших университетов страны, КАЗГЮУ перешел на электронный формат. Я считаю, что всем вузам нужно перейти на цифровые формы оказания услуг, в особенности в колледжах и вузах. Студенты должны уйти от бумажного формата, экономить свое время и, соответственно, все должно работать удаленно, в электронном формате».