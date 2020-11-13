Xiaomi запускает в Казахстане акцию «Черная пятница»

Смартфоны и смарт-телевизоры можно будет приобрести по специальным ценам, а также получить подарки.

Компания Xiaomi проведет для казахстанцев акцию «Черная пятница» — в рамках ряда спецпредложений покупатели смогут приобрести устройства Xiaomi и POCO по привлекательным ценам и получить подарки.

Так, с 13 по 20 ноября в магазинах «Сулпак», «Белый ветер», «Мечта», «Эврика», «Технодом», «Alser» и Mi.com.kz можно будет приобрести по специальным ценам смартфон POCO F2 Pro. Версия с объемом памяти 128 ГБ будет доступна по цене 249 990 тенге, а версия с 256 Гб хранилища обойдется в 279 990 тенге. Кроме того, в рамках акции покупатели POCO F2 Pro получат смартфон в подарок.

Также с 16 по 30 ноября будут действовать специальные цены на смартфоны Redmi 9 (64 990 тенге — за версию с 32 Гб и 69 990 тенге — за версию 64 Гб) и Redmi Note 9 (79 990 тенге — за версию с 64 Гб и 89 990 тенге — за версию с 128 Гб). Предложение доступно в магазинах «Сулпак», «Белый ветер», «Мечта», «Эврика», «Технодом», «Alser» и Mi.com.kz. Кроме того, по акции Black Friday с 27 по 29 ноября в торговой сети «Сулпак» смартфон Redmi Note 8 в версии 128 Гб будет доступен по специальной цене 69 990 тенге.

Подарки получат и покупатели смарт-телевизоров Mi TV. В период с 20 по 31 ноября при покупке Mi TV 4A 32’’ и Mi TV 4S 43’’ можно будет получить в подарок фитнес-браслет Mi Smart Band 4, а при покупке Mi TV 4S 50’’, 55’’ или 65’’ — Mi Smart Band 5. Акция действует в магазинах «Сулпак», «Белый ветер», «Мечта», «Эврика», «Технодом», «Alser», «Фора» и Mi.com.kz.