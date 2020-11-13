В Казахстане пройдут битвы ботов

Школа программирования alem проведет чемпионат по программированию alem cup.

Школа нового формата alem сообщила о старте своего первого открытого чемпионата по программированию и искусственному интеллекту alem cup, который пройдет на уникальной онлайн-платформе lrn.dev. Цели чемпионата — продвижение культуры соревновательного программирования в Казахстане и поддержка талантливых программистов.

Участникам предстоит разработать искусственный интеллект для своего бота, который будет сражаться против ботов других участников турнира. Первый этап, «Песочница», откроется 16 ноября и будет длиться до 25 ноября. Далее победители пройдут на рейтинговые игры, старт которых намечен на 26 ноября. Финальные игры alem cup пройдут с 6 декабря по 16 декабря. Все игры проходят в режиме онлайн.

В чемпионате можно принять участие как в одиночку, так и в команде до трех человек, при этом хотя бы один участник должен быть гражданином РК. Участники, занявшие первые три призовых места, получат денежные призы 1 000 000 тг, 400 000 тг и 200 000 тг, соответственно.

Для участия в чемпионате необходимо пройти регистрацию.