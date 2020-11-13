Время таможенных операций будет сокращено в Казахстане

Этого планируется добиться путем перевода государственных услуг в электронный формат.

Время таможенных операций планируется сократить в Казахстане. Соответствующие поправки в Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» одобрил мажилис парламента на пленарном заседании в первом чтении. Как отмечается в заключении к законопроекту, его основными целями являются сокращение времени совершения таможенных операций, обеспечение качества предоставляемых таможенных услуг, содействие внешней торговле, дальнейшее развитие информационных систем таможенных органов, передает Kazpravda.kz.

Предлагаемые изменения и дополнения направлены, в первую очередь, на сокращение сроков оказания государственных услуг и их перевод в электронный формат. Это касается таких таможенных услуг, как выдача предварительных решений по классификации товаров и классификации товаров в несобранном виде.

Кроме того, упрощается процесс включения в таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности, а также переводятся в электронный формат действия, связанные с включением в таможенные реестры лиц, осуществляющих деятельность в качестве владельцев складов хранения собственных товаров, свободных таможенных складов и магазинов беспошлинной торговли, исключением их из соответствующего реестра, а также приостановлением и возобновлением их деятельности.

Таможенные органы также наделяются дополнительными функциями по классификации товаров, что связано в первую очередь с перемещением товаров внутри ЕАЭС. Отдельные поправки законопроекта направлены на устранение редакционных неточностей и приведение в соответствие с изменениями в Таможенном кодексе ЕАЭС.