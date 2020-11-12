Уполномоченный орган в области доступа к информации определят в Казахстан

Законопроектом предлагаются поправки, направленные на создание единой системы государственной информационной политики.

В Казахстане предлагается определить уполномоченный орган в области доступа к информации, закрепить его компетенцию, а также отнести к обладателям информации исполнителей государственных функций. Соответствующие поправки по вопросам информации одобрил мажилис парламента РК на пленарном заседании, передает Kazpravda.kz.

Кроме того, законопроектом предлагаются поправки, направленные на создание единой системы государственной информационной политики; закрепление статуса республиканской и региональной комиссий по формированию государственной информационной политики; распространение обязательств по размещению открытых данных на организации квазигоссектора, а также снятие запрета на рекламу в средствах массовой информации товарного знака и названия отечественного пива и вина.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на закрепление и раскрытие понятия «государственный заказ по проведению государственной информационной политики»; уточнение прав и обязанностей средств массовой информации при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении информационной продукции; уточнение компетенций правительства РК и уполномоченных органов в сфере информатизации и доступа к информации, а также приведение норм в соответствие с юридической техникой, исключение дублирующих норм, качественно улучшившие содержание законопроекта.