Зерде инвестирует в ИКТ-проекты

Холдинг развивает инвестиционную деятельность в области индустриально-инновационных проектов и совместных венчурных фондов.

Основная цель инвестиционной деятельности холдинга «Зерде» — развитие портфельных проектов дочерних организаций АО «НИТ», Astana Hub, QazInnovations, осуществление прямых инвестиций, а также участие Холдинга в венчурных фондах с отечественными и зарубежными партнерами. Эффектом будет повышение доли местного содержания в продукции и услугах ИКТ-отрасли.

В ходе деятельности по новому направлению холдингом будет:

— сформирована долгосрочная инвестиционная политика

— предоставляться необходимая аналитическая информация

— оказываться господдержка существующими и новыми нефинансовыми инструментами

— осуществляться финансирование проектов.

Холдинг намерен продвигать как собственные проекты, так и участвовать в качестве инвестора и партнера в стартапах (стадия «seed» и выше), с субъектами МСБ и корпоративными игроками ИТ-рынка. Важную роль будет играть сотрудничество с международными организациями (Всемирный Банк, ЕАБР, Quest Ventures и т.д) через формирование совместных венчурных фондов.

Если ваша компания заинтересована в получении поддержки и инвестиций от холдинга, просим вас направить материалы по потенциальным проектам для сотрудничества на электронный адрес invest@zerde.gov.kz, или подать заявку, заполнив форму по ссылке. Прием заявок до 20 ноября 2020.