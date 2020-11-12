В Павлодарской области появился новейший цифровой рентген-аппарат

Он единственный такой в регионе.

В Павлодарской области установлен новейший цифровой рентген-аппарат южнокорейского производства. Стоимость оборудования — 26,5 млн тенге. В клинике «Данель».проводят исследования легких, костей и суставов, передает Pavlodar.city.

«Цифровая рентгеновская система Innovision-DX 2 включает в себя весь комплекс рентгенологических исследований. У модели отличное качество снимков с самой низкой на рынке дозой облучения, что благоприятно сказывается на состоянии пациента и медицинского персонала», — рассказал Тимур Сексембаев, заместитель директора медицинского учреждения

В отличие от старых рентген-установок эта — не громоздкая, при этом выдерживает до 150 килограммов. Приборная панель и стол — подвижные, что позволяет делать снимки любой части тела. Новый аппарат также значительно облегчил работу лаборантов.

«Нет мокрой проявочной, все это цифровое. Обработка происходит на рабочем пульте, и печать производится цифровая. То есть, нет надобности беготни, как раньше было», — говорит Руслан Шайкенов, рентген-лаборант.

В рамках ОСМС 26 медорганизаций области заключили договор с «Данель». Таким образом, обследование на самом современном рентген-аппарате пациенты других поликлиник могут проходить за счет страховки. Обязательное условие — направление от врача, без него услуга платная.