Теперь врачи смогут выписывать рецепты на лекарства в электронном виде

В Казахстане упростили процедуру выписки рецептов.

Министерство здравоохранения вновь утвердило правила выписывания и учета рецептов. Новые приложению в документ вступили в силу с 7 ноября. Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК сообщил Нурлыбек Асылбеков, заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК. По его словам, теперь врачи смогут выписывать рецепты в электронном виде в случае ограничительных и карантинных мер, либо назначать лекарства в электронном виде с указанием данных пациента, врача и места его работы.

«Это позволит избежать случаев, когда рецепт не был выписан вовремя, или гражданам не удалось получить противовирусные лекарства, антибиотики и другие препараты, выдаваемые по рецепту. Кроме того, министерством предусматривается усиление контроля за выписыванием рецептурных препаратов для лечения Covid-19 в медицинских организациях и рецептурным отпуском лекарственных средств в розничной сети», — сказал спикер.

Соответствующие поручения уже даны акиматам регионов и управлениям здравоохранения. Комплекс мер направлен на обеспечение защиты граждан от распространения Covid-19. Нурлыбек Асылбеков выразил уверенность, что лекарств будет достаточно.