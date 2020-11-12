Acronis Cyber Readiness Report 2020: более 30% компаний сталкиваются с ежедневными кибератаками

Эксперты по безопасности Acronis рассказали, как бизнес Казахстана может справиться с новыми киберугрозами при работе на удаленке.

Новая реальность уже наступила

Количество атак на пользователей глобальной сети продолжает расти, и многим уже очевидно, что не все работники вернутся в офисы. Правительство сохраняет ограничительные меры, но и сами сотрудники уже приспособились к удаленному режиму. Так, по данным исследования Acronis Cyber Readiness Report, речь идет уже не про #WorkFromHome, а про #WorkFromAnywhere, потому что 88% работников хотели бы продолжить работу из дома хотя бы частично. В таких условиях использование интегрированных систем киберзащиты, таких как Acronis Cyber Protect, просто необходимо, чтобы сохранить важные данные и защитить бизнес и личную жизнь от атак киберпреступников.

По данным исследования летом 2020 года почти треть компаний подвергались новым кибератакам каждый день, а 69% удаленных сотрудников стали использовать новые инструменты для дистанционной работы. При этом ИТ-службы не всегда были в курсе этих нововведений. Фактически корпоративные данные и рабочие процессы оказались уязвимы как никогда, и киберпреступники поспешили этим воспользоваться.

Казахстанским компаниям необходима комплексная защита

Чтобы обеспечить безопасность серверов и любых рабочих мест, как офисных, так и удаленных, нужно использовать современные системы киберзащиты. Одной из самых интересных новинок 2020 года является Acronis Cyber Protect 15, сочетающая в себе одновременно систему резервного копирования и аварийного восстановления, а также средства противодействия вредоносному ПО.

«Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить комплексную защиту пользователей, учитывая все направления киберугроз. Acronis Cyber Protect 15 не только защищает данные, но также оперативно восстанавливает их в случае атак, предотвращает заражение компьютера вирусами и позволяет обеспечить непрерывность бизнес-процессов с гарантией конфиденциальности и доступности важных данных и программ, — говорит Максим Рахманов, менеджер Acronis по работе с партнерами в СНГ. — Узнать больше об этом ПО и протестировать его бесплатно можно в рамках программы рецензентов».

Acronis Cyber Protect обладает собственным антивирусным движком, который показывает 100% обнаружение угроз по данным независимых тестирований AV-Test и Virus Bulletin с нулевым уровнем ложных срабатываний. Кроме этого пользователям системы доступны возможности фильтрации URL для борьбы с фишингом, а также защиты видеоконференций Zoom, Cisco Webex и Microsoft Teams.

Будущее киберзащиты: тренды и прогнозы

Специалисты Acronis считают, что будущий ландшафт киберугроз будут определять не более сложные, а более обширные атаки. В скором времени любой начинающий пользователь сможет получить доступ к наборам для создания вредоносного ПО. С таким сервисом не нужно быть технически продвинутым, чтобы создавать хаос.

Еще одним трендом можно назвать объединяющие усилия группы и сообщества хакеров. Чтобы заработать на пандемии Covid-19, сообщества хакеров стали делиться друг с другом ресурсами. Мы видим это на протяжении 2020 года.

Развитие технологий 5G и IoT приведет к росту ботнетов, а значит — к увеличению рисков атак DDoS. С повсеместным появлением сетей 5G, к которым подключается растущее как на дрожжах количество устройств IoT, увеличение скорости их работы позволит расширить спектр и охват атак, увеличивая риски DDoS и других киберугроз, особенно для тех организаций, чей бизнес зависит от интернета.

И последний прогноз: частота атак будет расти экспоненциально. Так что при ограниченных возможностях и бюджете бизнесу необходимо изначально выбирать комплексные средства киберзащиты, не требующие поддержки и настройки.

Приобрести это и другие решения для бизнеса можно у официальных дистрибуторов Acronis в Казахстане — компаний Axoft и MONT.

Больше информации о продуктах Acronis — на сайте Acronis.com.