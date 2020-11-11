В МОН РК напомнили акиматам требования по закупу компьютеров для дистанционного обучения

Рустем Бигари подчеркнул необходимость соблюдения полной прозрачности процедуры закупа.

В пресс-службе министерства образования и науки РК рассказали о совещании, которое провел вице-министр образования и науки Рустем Бигари с представителями местных акиматов и руководителями управлений образования. На совещании рассматривались вопросы закупа и поставки компьютерной техники МИО за счет республиканского бюджета.

Рустем Бигари отметил, что задача, поставленная руководством страны, выполнена, и порядка 500 тысяч компьютеров до 1 сентября передали школьникам. Акиматы продолжают приобретение компьютерной техники для школ, однако в ряде регионов возникли проблемы, связанные со сроками поставок, лицензионным обеспечением, гарантийным и сервисным обслуживанием техники.

«Мы не раз рассматривали эти вопросы на аппаратных совещаниях. Это государственные деньги, и за закуп каждой единицы компьютерной техники вы отвечаете головой. Необходимо обеспечить полную прозрачность процедуры закупа. Акимат сначала должен проверить компьютерную технику и только потом ее принимать и выдавать. МОН не принимает участия в процессе закупа. Правительством оперативно были предоставлены акиматам необходимые средства и созданы необходимые условия», — заявил Рустем Бигари.

В июле министерство образования для контроля и исключения коррупционных проявлений отправило письмо в Агентство РК по противодействию коррупции, где просило провести мониторинг закупа техники и распределения денежных средств, выделенных на обеспечение обучающихся необходимыми информационными ресурсами и компьютерной техникой.

«Да, такого объема покупки техники, действительно, ранее не было. Конечно, можно сказать, что проблемы связаны с пандемией, трудностями логистики. Но на такие слова поставщиков не стоит обращать внимание, нужно с них требовать. Все механизмы, которые у вас есть, необходимо использовать. Гарантийное обслуживание, качество должны быть обеспечены», — подчеркнул вице-министр.