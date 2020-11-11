Astana Hub запускает Startup Explore для казахстанских студентов и школьников

Программа предусматривает гранты на бесплатное обучение.

Технопарк IT-стартапов Astana Hub заключил меморандум о сотрудничестве с международной исследовательской и консалтинговой организацией HexGn. Компания реализует свои программы более чем в 20 странах мира. В рамках сотрудничества HexGn представляет программу Startup Explore для казахстанских студентов и учеников старших классов, которая предусматривает гранты на бесплатное обучение.

Startup Explore — это 24-недельная преакселерационная программа, направленная на обучение и подготовку специалистов к работе в инновационной экономике. Программа дает теоретические и практические занятия с экспертами в области искусственного интеллекта, финтех, кибербезопасности, электронной коммерции и др. Программа будет полезна для молодых людей, которые планируют начать свой стартап-проект, изучить перспективные направления развития IT-индустрии и развить навыки, необходимые для работы в инновационной экономике.

Обучение пройдет онлайн, на английском языке. Начало программы запланировано на 30 ноября, а прием заявок продлится до 25 ноября. Оставить заявку на участие можно на сайте Astana Hub. По окончанию программы участники получат сертификат.