Число пользователей «OTAU TV» достигло 1,5 млн

Вещание компании обеспечивает полный охват территории РК, что дает возможность населению подключиться к услуге в любом населенном пункте.

В ноябре 2020 года количество пользователей национального спутникового телевидения «OTAU TV» достигло отметки в 1 500 000. На отечественном рынке спутникового телерадиовещания «OTAU TV» присутствует уже порядка девяти лет — официальный запуск состоялся 18 января 2011 года. Тогда спутниковая сеть телерадиовещания предоставляла населению бесплатный доступ к 44 отечественным телерадиоканалам, включенным в пакет свободного доступа.

В настоящее время по сети «OTAU TV» в бесплатном пакете распространяется более 66 телерадиоканалов. Вещание компании обеспечивает полный охват территории РК, что дает возможность населению подключиться к услуге в любом населенном пункте.