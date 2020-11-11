Оросительные каналы в Казахстане оцифруют

Это должно поспособствовать экономии воды.

В течение пяти лет в Казахстане планируется оцифровать основные оросительные каналы в целях экономии водных ресурсов. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев в ходе правительственного часа на тему «Водная безопасность Казахстана: современные вызовы и перспективы их решения».

«В этом году в Махтаральском районе Туркестанской области реализован первый пилотный проект по цифровизации магистрального канала К-19, где установлена система учета и контроля воды протяженностью 12 км. Запуск оборудования позволил обнаружить перерасход поливной воды до 45% от режима орошения», — сказал М. Мирзагалиев.

По словам спикера, для ведения достоверного учета и экономии водных ресурсов в течении ближайших пяти лет планируется поэтапно оцифровать все основные каналы по стране.