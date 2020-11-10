Образовательные учреждения РК обзаведутся облачной бухгалтерией

Это должно внести ясность в вопросы о том, сколько денег тратится и куда именно.

В 2021 году МОН РК намерено полностью перевести бухгалтерию организаций образования в облако. Это позволит обеспечить открытость процессов планирования и исполнения бюджета в сфере образования. Известно, что в настоящее время расходы госбюджета РК на образование превышают три трлн тенге. При этом доля расходов увеличивается ежегодно, а вместе с этим растет и критика со стороны общественности. Именно поэтому для министерства образования и науки РК одна из важных задач — показать прозрачные финансовые потоки.

Как отметила Бибигуль Асылова, вице-министр образования, внедрение облачной бухгалтерии позволит увидеть целевое использование бюджетных средств, снизить коррупционные риски и устранить возможные поборы.

«Теперь каждый гражданин сможет получить доступ к информации о бюджете организации. Кроме того, будет реализована прозрачная система начисления заработной платы и других выплат учителям из республиканского и местного бюджетов», — пояснила Бибигуль Асылова.

Пилотный проект облачной бухгалтерии уже реализован в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, а также в Нур-Султане. В общей сложности он охватил 530 организаций образования. Как пояснила Шолпан Кадырова, руководитель управления образования города Нур-Султан, пилотный проект в столице стартовал в 2017 году, и за все время его действия сэкономлено порядка двух млрд тг. бюджетных средств.

«Облачная бухгалтерия позволила улучшить работу финансовых служб организаций образования в столице. Система позволяет нам фиксировать, кто и когда совершал то или иное действие, так как сохраняется цифровой след. Кроме того, есть возможность постоянного мониторинга, благодаря чему мы минимизируем риски ежегодных неконтролируемых расходов», — рассказала Шолпан Кадырова.