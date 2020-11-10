Онлайн-футбол на пороге рекорда Гиннесса

Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» готова установить новый мировой рекорд.

В рамках финальных мероприятий восьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» состоится попытка получить новый титул Guinness World Records. Юные участники программы из более чем 100 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании вместе с мировыми звездами футбола примут участие в самом массовом футбольном онлайн-мероприятии в мире. Финальные мероприятия пройдут с 27 ноября по 9 декабря.

В поддержку сезона оргкомитет «Футбола для дружбы» запустил новое еженедельное YouTube шоу «Stadium Is where I Am» («Стадион там, где я»), где лучшие фристайлеры и футболисты мира разучивают с детьми футбольные трюки, делятся секретами спортивного мастерства и разыгрывают уникальные призы. Среди именитых спортсменов участие в шоу приняли амбассадоры УЕФА (Луис Гарсия, Робер Пирес, Келли Смит); Мелоди Донше, пятикратная чемпионка мира по футбольному фристайлу; Андреас Цеткович, чемпион Франции по футбольному и баскетбольному фристайлу, победитель «Juste Debout» и сооснователь S3 Freestyle; Антон Павлинов, двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу, автор и ведущий YouTube-канала «Футхакер».

В ходе попытки установить новый титул Guinness World Records планируется организовать выпуск шоу «Стадион там, где я» в прямом эфире. Международный мастер-класс для ребят проведет глобальный посол «Футбола для дружбы» Роберто Карлос.

В 2019 году Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» уже становилась обладателем мирового рекорда Гиннесса за поведение самой многонациональной футбольной тренировки на планете. В 2020 году команда и участники планируют вновь доказать, что в достижении своих целей можно преодолевать любые барьеры.

Чтобы попытаться установить мировой рекорд и принять участие в первом всемирном онлайн-чемпионате по «Футболу для дружбы», необходимо отправить заявку на сайте проекта. Победители чемпионата получат билеты на финал Лиги Чемпионов УЕФА 2021 в Стамбуле. Всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы» пройдет с 27 ноября по 9 декабря 2020 года на платформе новой многопользовательской игры Football for Friendship World. Юные спортсмены 10-14 лет из более 100 стран, объединившись в 32 сборные дружбы, сыграют 55 матчей. Финал чемпионата будет транслироваться в прямом эфире.

Глобальным оператором программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» является Коммуникационная группа АГТ, разработчиком игры Football for Friendship World стала международная команда DataArt.