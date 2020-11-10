Почти 37% всех мошеннических правонарушений в Казахстане совершается в сети

Количество случаев интернет-мошенничества увеличилось сразу в полтора раза за год.

За январь–сентябрь 2020 года в стране было зарегистрировано 23 тыс. случаев мошенничества — на 4,4% меньше, чем в прошлом году. Для сравнения: за аналогичный период годом ранее было зарегистрировано 24 тыс. правонарушений в этом сегменте, годовой рост составил 6,7%. Как сообщают аналитики Energyprom, в разрезе регионов наибольшее число случаев мошенничества приходится на три мегаполиса страны: в Алматы зарегистрировано 4,6 тыс. правонарушений, сразу на 28% меньше, чем годом ранее; в столице — 2,9 тыс., минус 9,3% за год; в Шымкенте — 2,4 тыс., причем здесь, напротив, отмечен годовой рост сразу на 17,6%.

Отдельный вид таких правонарушений — интернет-мошенничество. За 2020 год органами внутренних дел раскрыто 1700 случаев интернет-мошенничества и иных сетевых преступлений, задержано около 400 лиц Заместитель начальника Департамента криминальной полиции Ерлан Омарбеков отметил, что за последние три года наблюдается рост регистрации таких преступлений в два раза, с 4 тыс. до 8 тыс.

Самый распространенный вид мошенничества во всемирной сети связан с размещением объявлений о продаже товаров или оказании услуг на интернет-площадках. Как правило, мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой, быстрым предоставлением товара или услуги. Кроме того, участились случаи оформления онлайн-кредитов третьими лицами. Также распространено мошенничество под предлогом выгодных вложений. В социальных сетях размещается реклама с предложением вложить деньги в букмекерские ставки, биржи.

Согласно данным КПС и СУ ГП РК, по итогам девяти месяцев более трети правонарушений (36,5%) по статье «мошенничество» приходится именно на случаи интернет-мошенничества: 8,4 тыс. правонарушений — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Количество случаев мошенничества с использованием платежных карт выросло сразу в 8,1 раза, до 396. Число случаев мошенничества путем займа денежных средств, напротив, сократилось: на 28,9%, до 32 правонарушений.

По итогам девяти месяцев численность юридических лиц, потерпевших от мошеннических правонарушений, выросла на 20,5% за год, до 665. Численность потерпевших физических лиц, напротив, сократилась, но незначительно — всего на 2,9%, до 21,9 тыс. человек. В разрезе возрастных групп от мошеннических действий пострадали 14,1 тыс. лиц трудоспособного возраста от 30 до 59 лет, 6,7 тыс. совершеннолетних молодых людей (от 18 до 29 лет), 1,4 тыс. человек пенсионного возраста (от 60 лет) и 53 несовершеннолетних.