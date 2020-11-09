Фишинговые атаки активно растут

Казахстанцам рекомендуют придерживаться основных правил кибергигиены.

АО «Государственная техническая служба» сообщила об обнаружении в октябре текущего года более 590 миллионов сетевых атак. Они были заблокированы посредством Единого шлюза доступа к интернету, благодаря чему предотвращены попытки вредоносного воздействия на ИКТ-инфраструктуру государственного и квазигосударственного секторов.

Посредством Единого шлюза электронной почты было заблокировано 32 352 спам-рассылки, направленные на электронные адреса компаний государственного сектора, а также заблокировано 1 722 сообщения, содержащих во вложении вредоносное ПО. Они были помещены в карантин и до конечных пользователей не дошли.

Службой реагирования на компьютерные инциденты АО «ГТС» за октябрь текущего года было выявлено и отработано 1744 инцидента информационной безопасности. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество фишинговых атак возросло на 91%.

Эксперты Службы реагирования на компьютерные инциденты АО «ГТС» обращают внимание на то, что последствия пандемии отразились на увеличении количества мошеннических ресурсов. В связи с этим для обеспечения безопасности личных данных гражданам рекомендуют придерживаться основных правил кибергигиены и быть внимательными при получении разного рода сообщений, особенно с необходимостью ввода персональных данных.