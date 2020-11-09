Камеры видеонаблюдения установят в 205 алматинских школах

Управление образования Алматы намерено заложить средства на обновление системы видеонаблюдения в школах на 2021 год.

В Алматы дополнительно установят систему видеонаблюдения в 205 организациях среднего образования. Это планируется сделать в 2021 году, сообщила на брифинге глава департамента по обеспечению качества образования города Гульнара Ермекбаева. По ее словам, такое решение было принято при мониторинге по видеонаблюдению в организациях среднего образования, передает Sputnik.

«По итогам мониторинга принято решение об установке систем видеонаблюдения в 205 организациях среднего образования. В этой связи управлением образования города Алматы рассматривается вопрос о выделении средств на 2021 год на обновление видеонаблюденя в организациях среднего образования», — сказала Ермекбаева.

За 2020 год в 48 организациях среднего образования города проведен профилактический контроль. По итогам проверочных мероприятий школам выдали предписания для устранения выявленных нарушений. Организации уже подготовили соответствующие материалы.