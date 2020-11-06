О необходимости замены документов можно будет узнать по SMS

Казахстанцев предупредят об истечении срока действия удостоверения личности, паспорта и водительского удостоверения.

Гражданам, чьи номера телефонов зарегистрированы в базе мобильных граждан, будут приходить SMS-уведомления об истечении срока действия удостоверения личности, паспорта и водительского удостоверения. Граждане, получившие SMS-уведомление, могут продлить срок действия своих документов на портале электронного правительства.

Сообщение с напоминанием и ссылкой на услугу придет за месяц до истечения срока с текстом: «Напоминаем, скоро истекает срок действия вашего удостоверения личности (паспорта, водительского удостоверения). Для получения нового документа вы можете подать заявление, не выходя из дома, через eGov.kz».

Отмечается, что удостоверение и паспорт можно продлить, воспользовавшись услугой «Получение паспорта, удостоверения личности». При этом документы, удостоверяющие личность, с истекшим сроком действия можно заменить только в ЦОНе.

Водительское удостоверение можно перевыпустить, подав онлайн-заявку на портале eGov в случаях истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа. Для этого нужно выбрать услугу «Выдача водительских удостоверений».

Кроме того, граждане, зарегистрированные в базе мобильных граждан, будут получать сообщения от 1414 с поздравлением и пожеланиями ко Дню рождения.