В Казахстане внедрят концепцию AI-Gov

Холдинг «Зерде» представил обновленную стратегию развития.

Сегодня АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» провел презентацию новой стратегии на ближайшие десять лет. О том, какие новшества планируется внедрить, рассказал председатель правления холдинга Арман Абдрасилов. Презентация стала диалоговой площадкой для руководящего состава «Зерде» и его дочерних организаций — АО «Национальные информационные технологии», КФ Международный технопарк IT стартапов «AstanaHub», АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» и Astana IT University.

Новая инициатива предполагает проведение анализа текущего состояния холдинга и показателей эффективности работы. Будут пересмотрены стратегические направления деятельности и ожидаемые результаты по ним. В своей приветственной речи Арман Абдрасилов отметил, что новая миссия холдинга заключается в повышении качества жизни казахстанцев.

«Команда „Зерде“ приложила максимальные усилия в разработке важного стратегического документа. Ознакомившись с ним, вы можете подумать, что холдинг ставит недостижимые задачи, так как существует много барьеров в развитии цифровизации. Однако, необходимо всегда стремиться к большему», — отметил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов.

Новая роль «Зерде» состоит в максимально качественном развитии ИКТ-отрасли. По мнению руководителя холдинга, для этого необходимо играть на опережение, быть лидером развития всей сферы ИКТ в стране и регионе. Относительно стратегии развития Арман Абдрасилов выделил пять основных направлений. Это повышение эффективности управления данными, продвижение технологических экосистем, развитие стартап-экосистемы, повышение стоимости активов холдинга, поддержка предпринимательства в сегменте ИКТ.

«В течение ближайших 10 лет мы должны войти в топ-10 стран по индексу развития электронного правительства в мире и довести долю использования открытых данных, используемых в негосударственных приложениях и сервисах, до 80% от общего их объема к 2030 году. Сегодня это 5%», — поделился планами Арман Абдрасилов.

Он добавил, что среди основных вызовов холдинга — переход от концепции электронного взаимодействия граждан и государства (E-Gov) к концепции цифрового правительства (AI-Gov), а также создание более 10 тысяч рабочих мест через реализацию программы технологических платформ. Помимо этого планируется выделить 1,5 млрд тенге в виде грантов для инноваторов, которые помогут запустить не менее 10 технологических экосистем.