Казахстанцы будут сдавать отпечатки пальцев при получении госуслуг

Утверждены правила обработки биометрических данных.

Приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической РК от 27 октября 2020 года № 406/НҚ утверждены Правила сбора, обработки и хранения биометрических данных физических лиц для их биометрической аутентификации при оказании государственных услуг.

База биометрических данных — организованная структура, предназначенная для хранения, изменения и обработки биометрических данных. Перед сбором и обработкой биометрических данных работник Государственной корпорации производит идентификацию услугополучателя по документам, удостоверяющим личность, и получает письменное согласие физического лица на сбор, обработку и хранение биометрических данных. Услугополучателю разъясняются условия и основания использования его биометрических данных при оказании государственных услуг.

Сбор и обработка биометрических данных для аутентификации при оказании государственных услуг, производится у физических лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, на добровольной основе. Заявление гражданина о желании уничтожения его биометрических данных и исключения их из Базы подаются в любой городской (районный) отдел обслуживания населения филиалов Госкорпорации по областям и городам Нур-Султан, Алматы, Шымкент.

Госкорпорация обеспечивает организацию сбора, обработки и хранения биометрических данных физических лиц для их биометрической аутентификации при оказании государственных услуг, в том числе в соответствии с действующим законодательством. Хранение и передача биометрических данных осуществляется с использованием средств криптографической защиты информации, имеющих параметры не ниже третьего уровня безопасности в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 1073-2007 «Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.