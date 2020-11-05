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В Казахстане пройдет HR Forum 2020

В этом году коммуникационная площадка для обмена опытом и решениями в области управления человеческими ресурсами впервые выйдет в онлайн.

5 ноября 2020 17:41, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

18 ноября 2020 года в Алматы состоится VIII казахстанский HR-форум «Kazakhstan HR Forum 2020: Future of Work». Впервые он пройдет в онлайн-формате. HR-форум — это коммуникационная площадка для обмена опытом и решениями в области управления человеческими ресурсами, которая объединит CEO и HR-директоров из всех крупных казахстанских и зарубежных компаний, а также ведущих экспертов.

В рамках форума обсуждаются актуальные темы, рассматриваются практические кейсы и современные управленческие практики. Это отличный шанс установить новые деловые контакты, подчеркнуть статус компании, получить экспертные ответы на многие профессиональные вопросы.

Для участия в форуме необходима предварительная регистрация.

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