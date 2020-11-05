Football for Friendship World будет выпущен ко Всемирному дню футбола

Среди первых зарегистрированных пользователей нового футбольного симулятора разыграют 100 уникальных комплектов футбольной атрибутики.

Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», присутствующая в 211 странах и регионах мира, анонсировала дату выпуска игры Football for Friendship World. Глобальный релиз запланирован на 10 декабря 2020 года, Всемирный день футбола.

Новая многопользовательская игра в жанре футбольного симулятора основана на важнейших ценностях программы, таких как дружба, мир и равенство. Среди первых зарегистрированных пользователей будет разыграно 100 уникальных комплектов футбольной атрибутики и футбольной формы от программы «Футбол для дружбы» и Российского Футбольного Союза. Комплекты победителям будут доставлены в любую точку мира.

Впервые пользователи в разных странах получат возможность участвовать в матчах по правилам «Футбола для дружбы», объединяясь в международные сборные. Игроки смогут участвовать в матчах в реальном времени с игроками со всего мира, создавать команды и управлять их карьерой, становиться фанатами и болеть на трибунах за команды друзей. Продвигаться Football for Friendship World будет под слоганом «Объединяя друзей, объединяем мир!».

За две недели до официального запуска на платформе Football for Friendship World будет проведен всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы», в котором юные спортсмены 10-14 лет из более 100 стран, объединившись в 32 сборные, сыграют 55 матчей. Финал чемпионата будет транслироваться в прямом эфире.

Глобальным послом программы является легенда мирового футбола Роберто Карлос. Чтобы стать участником и попасть на первый в истории всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы» необходимо отправить заявку на сайте. Победители чемпионата получат билеты на финал Лиги Чемпионов УЕФА 2021 в Стамбуле.

Глобальным оператором программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» является Коммуникационная группа АГТ, а разработчиком игры Football for Friendship World стала международная команда DataArt. Для первых пользователей игра будет доступна бесплатно.