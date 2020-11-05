В Туркестане построят солнечную электростанцию

В настоящее время электропотребление города составляет 83 млн кВт/час.

В ходе заседания правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина был рассмотрен проект генерального плана города Туркестан. С докладами по основным направлениям проекта выступили аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, согласно генеральному плану предполагается, что к 2025 году численность населения города вырастет до 250 тыс. человек, к 2035 году — до 350 тыс., а в 2050 — до 500 тыс.

По вопросам обеспечения города электроэнергией планируется проведение ряда мероприятий. В настоящее время электропотребление города составляет 83 млн кВт/час. Дополнительно в качестве альтернативного источника электроснабжения предполагается строительство солнечной электростанции. Кроме того, будут использованы солнечные панели для освещения улиц и подогрева воды.

«По итогам реализации мероприятий генерального плана будет создан современный архитектурный облик города с сохранением объектов исторического и культурного наследия и развитием необходимой инженерной инфраструктуры», — отметил Каирбек Ускенбаев.