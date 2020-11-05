Видеонаблюдением охватят колонии и отделы полиции

На их полное оснащение камерами потребуется два года.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал в ходе брифинга об улучшении условий содержания осужденных и их ресоциализации. Министр отметил, что улучшаются условия содержания, а также правовое положение осужденных.

Для подачи электронных обращений в суд, прокуратуру и другие госорганы в исправительных учреждениях установлено 48 специальных терминалов. Для поддержки социальных связей организованы видеопереговоры с родственниками, осужденным предоставлено 550 тысяч телефонных переговоров, 27 тысяч видеопереговоров и 6,7 тысяч видеосвиданий.

Кроме того, внедряется сплошное видеонаблюдение в колониях и в отделах полиции. Сейчас имеется 26 тысяч видеокамер, необходимо еще более 43 тысяч. Эту работу МВД планирует завершить в течение двух лет.