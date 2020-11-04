На 11 РТС Карагандинской области включено ЦЭТВ

Полное отключение аналогового телевещания в области запланировано в 2021 году.

Сорок тысяч жителей Карагандинской области получили доступ к цифровому эфирному телевещанию. 30 октября 11 цифровых объектов региона введены в эксплуатацию. После завершения строительства и модернизации радиотелевизионных станций «Молодежный», «Пионерское», «Осакаровка», «Сункар», «Кантай», «Шешенкара», «Бесоба», «Коктас», «Жарлы», «Аппаз» и «Егиндыбулак» цифровое эфирное вещание стало доступно в 40 населенных пунктах области. Согласно графику перехода на ЦЭТВ, полное отключение аналогового телевещания в Карагандинской области запланировано в 2021 году.

Завершение проекта по внедрению цифрового эфирного вещания в Казахстане планируется в 2022 году. Для его успешной реализации необходимо построить и модернизировать 827 станций. На сегодняшний день в эксплуатацию введено 529 станций, которые охватывают цифровым сигналом 89,55% населения.