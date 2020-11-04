В Казахстане могут отменить автоматическое подключение к роумингу в приграничных регионах

Этот вопрос изучается после депутатского запроса касательно ситуации со связью.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин ответил на запрос группы депутатов мажилиса по ситуации со связью в приграничных регионах страны. Напомним, ранее депутаты мажилиса рассказали о проблеме казахстанцев — так, например, в Урджарском районе ВКО гражданам поступает SMS со словами «Добро пожаловать в Китай». Похожая ситуация наблюдается и в регионах, граничащих с Россией и Узбекистаном.

Для контроля подключения услуг роуминга при въезде в приграничные страны и при нахождении на территории РК рассматривается вопрос отмены автоматического подключения к сетям операторов сотовой связи других стран. Подключение будет осуществляться лишь при соответствующем запросе абонента у операторов сотовой связи либо при наборе соответствующей комбинации.

Кроме того, Багдат Мусин сообщил, что в адрес администрации связи Киргизской Республики направлено письмо «с результатами измерительных работ для принятия необходимых мер по снижению уровня напряженности поля, а также о приведении в соответствие с международной координацией базовых станций, направленных в сторону территории Республики Казахстан». Аналогичные возражения будут направлены по итогам анализа измерений сигналов сотовой связи, телевидения и радиовещания на предмет превышения допустимых уровней сигналов в приграничных районах РК Китайской Народной Республике, Российской Федерации и Узбекской Республике.

«От базовых станций, стоящих на приграничной территории возможен допустимый уровень проникновения сигналов, удовлетворяющих количественным критериям помехи и критериям совместного использования частот, содержащимся в регламенте радиосвязи Международного союза электросвязи, в рекомендациях МСЭ-R, или в специальных соглашениях, которые предусмотрены вышеуказанным регламентом, — пояснил глава МЦРИАП. — Расстояние от границы вглубь территории РК, на котором должен заглушаться сигнал иностранного сотового оператора, регулируется международными соглашениями администраций связи приграничных государств и может составлять от трех до 90 км».

Он добавил, что согласно действующим актам Международного союза электросвязи, членами которого являются Казахстан и граничащие с ним страны, иностранным операторам необходимо предпринимать определенные действия для уменьшения интенсивности сигнала своих передающих станций на приграничных территориях.