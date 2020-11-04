Казпочта вернула SMS-оповещения

Они будут приходить получателям зарубежной корреспонденции.

АО «Казпочта» сообщило о том, что с 25 октября возобновлено SMS-оповещение клиентов о поступлении международных посылок и письменной корреспонденции. SMS-сообщения будут отправляться с короткого номера 1499.

В компании отмечают, что оповещение о поступлении письменной корреспонденции и крупногабаритных отправлений внутри РК по-прежнему будет осуществляться путем отправки уведомлений в телеграм-бот и приложение post.kz («Профиль», «Моя почта»). Клиентам, у которых нет возможности для использования приложения post.kz или телеграм-бота, будут доставляться бумажные извещения.